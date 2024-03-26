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Токаев назначил ряд послов

Токаев назначил ряд послов, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:29 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 марта 2024 года назначил послов нашей страны в зарубежных странах, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:

  • Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;
  • Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству;
  • Ембердиев Даулет Тазабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.

Также сообщается, что указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.

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