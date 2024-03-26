Токаев назначил ряд послов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 марта 2024 года назначил послов нашей страны в зарубежных странах, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:

Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству;

Ембердиев Даулет Тазабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.

Также сообщается, что указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.