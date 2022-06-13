Казахстанец пытался вывезти в Грузию 36 тысяч долларов

В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили о попытке нелегально вывезти из Казахстана 36 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным комитета, это произошло 12 июня.

В ходе проведения таможенного контроля на международном рейсе «Шымкент – Кутаиси» при попытке незаконного вывоза наличных денежных средств в сумме 36 тыс. долларов (15 905 240 тенге) сотрудниками таможенного поста «Әуежай-Шымкент» был задержан гражданин Казахстана. Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

В действиях гражданина, как уточнили в ведомстве, усматривается административное правонарушение согласно ст. 545 КоАП РК.

По данному факту материалы дела направлены в специализированный городской суд Шымкента по административным правонарушениям для принятия процессуального решения. Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

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Стоит отметить, что, согласно указу Касым-Жомарта Токаева, запрещен вывоз «наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза».