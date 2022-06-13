Известные эксперты и политологи высказались о партии Amanat

Плебисцит стал мощным катализатором модернизации партийно-политической системы, которая началась с Amanat. По сути, в партийном пространстве наблюдаются серьезные сдвиги, что, несомненно, привлекло внимание экспертного сообщества.

Известные казахстанские политические эксперты высказали мнения о происходящих изменениях в партии парламентского большинства.

Президент общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев выразил мнение, что Amanat продемонстрировал элементы нового мышления. В частности, партийная работа по референдуму мобилизовала политобъединение, проверила его на прочность.

Эдуард Полетаев, фото: из личного архива

Не боясь рисков, она (партия) стремилась создать более широкие партнерские отношения с гражданами страны в рамках своего политического поведения. Референдум в этом смысле оказался важнейшим кейсом для партии, поскольку в период до и после него Amanat сумел предоставить искренность и открытость, свежий подход к работе, отсутствие банальных инструментов агитационной работы. На многочисленных встречах руководство партии демонстрировало откровенную политику, это чувствовалось, и, конечно, помогало наладить положительные контакты… Любой гражданин Казахстана мог представить свои идеи, которые записывались и аккумулировались. Надо признать, многое было сделано качественно. Во всяком случае, критики партийной работы не наблюдается даже среди традиционно пессимистически настроенных мнений пользователей социальных сетей. Эдуард Полетаев

С ним согласен и автор информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане?» Данияр Ашимбаев. Он отмечает, что в разъяснительной работе участвовали практически все партии, однако основная нагрузка легла именно на аманатовцев.

Партии Amanat в контексте референдума пришлось проделать огромную работу, презентуя не только поправки в Основной закон, но и саму себя, своих депутатов, свои результаты. В ходе кампании были задействованы аналитический проект «Әлеумет», экспертно-дискуссионная площадка TALQYLAU, активизирована сеть общественных приемных, в том числе с подключением юристов к работе с населением и разъяснению поправок. Представляется, что с этой задачей партия справилась и к будущим парламентским выборам вполне готова. Данияр Ашимбаев

По словам директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, на Amanat ложится большая ответственность за качество как кадровой политики, так и работы исполнительных органов, поскольку партия имеет большинство в нижней палате парламента и маслихатах всех уровней. Как он отметил, во время подготовки к референдуму было видно, что партия изменила стиль и методы работы с населением, идя в ногу со временем.

…Депутатская фракция партии Amanat в Мажилисе Парламента, похоже, становится «кузницей кадров». Вчера два мажилисмена, Саясат Нурбек и Берик Абдыгалиулы, были назначены министром науки и высшего образования и акимом области Улытау соответственно… Таким образом, деятельность руководства страны по реформированию политической системы и проявление гражданской активности, особенно в партийной среде, осуществляются параллельно, оказывая взаимное влияние. Будем надеяться, что в совокупности все это даст сравнительно хорошие результаты, – отметил политолог на своей странице в Facebook.

С ним солидарен и известный политический обозреватель Никита Шаталов, подчеркнувший, что для Amanat это стало экзаменом. После перестройки центрального аппарата и «ухода» административного ресурса партии было необходимо показать, насколько функциональным институтом она является в условиях реформ и окончания транзита.

Партия в новых условиях тоже быстро перестроилась. Акцент на региональной агитации дал по итогу высокую явку. Учитывая, что было принято решение уйти от старых, традиционных для нашего политического решения методов агитации, основная нагрузка легла на штабы, которые встречались напрямую с людьми и рассказывали о том, за что им (или против чего) предстоит голосовать. По моим ощущениям, это работало лучше, чем кампания в социальных сетях, которая создала разве что интерес – содержание конституционной реформы трудно объяснить за 5-10-минутный ролик, который часто не досматривают до конца, – написал он в своем канале «Шаталканал».

На отсутствие «принудиловки» в агитации указал известный эксперт Марат Шибутов.

… отдельной строкой идут встречи с гражданами – их проводят представители партии Amanat. Это не только агитация за референдум, но и работа с избирателями. Они же не только обсуждают референдум, но и то, что происходит с ними, с их городами, работой и в целом жизнью. По моему опыту, нашим людям очень часто не хватает простого откровенного разговора с представителями власти, и когда эта возможность предоставляется, то ею пользуются. И чем меньше населенный пункт, тем людям это нужнее. Марат Шибутов

Известный блогер Галым Байтук отметил, что все встречи аманатовцев проходили под эгидой расширения участия простых людей в управлении государством. На фоне «обыденных встреч и стандартных сборищ» других партий аманатовцы, встречающиеся с людьми во дворах их домов, выглядят действительно «свежо».

Ни на минуту не останавливалась повседневная деятельность партии: предвыборная программа, мобильные общественные приемные посетили отдаленные села, запущен проектный офис «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан, и еще много чего. Впрочем, активизация понятна – в такое время нужно зарабатывать политические очки… В общем, трансформэйшн полным ходом, – сказал он.

Политический обозреватель, сооснователь Клуба молодых экспертов при Сенате Жанна Тулиндинова акцентировала внимание на системности агитационной работы Amanat и четкой координации депутатского корпуса всех уровней, которые постарались охватить буквально каждый населенный пункт.

Я приняла участие в некоторых партийных мероприятиях. Например, в диалоговой площадке TALQYLAU. Этой площадкой партия Amanat задает новый формат публичной дискуссии. Открытый и динамичный. Впечатлил масштабный оpen аir, посвященный 30-летию госсимволов. Это мероприятие, проведенное буквально накануне референдума, зарядило энергией и воодушевило. И в целом хотелось бы отметить, что Amanat вместе с ребрендингом «помолодел» и обновил стиль работы. Появились динамика, искренность и непосредственность, – подчеркнула эксперт.

По мнению аналитика Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искаковой, агитационная кампания партии Amanat в поддержку референдума стала одним из индикаторов происходящих перемен.

Жулдызай Искакова, фото: из личного архива

От встреч в регионах зависело многое. Нужно было убедить людей поверить в новые реформы и отдать голос «за». И здесь бы не сработали прежние административные и формализованные методы. Аманатовцы, судя по результатам, провели неплохую работу. Вчера были подведены итоги работы штабов, где партийцев поблагодарили. Двумя днями ранее президент Токаев обращался ко всем казахстанцам, не акцентируя внимание на партиях, но и вниманием также не обделил: «Хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений». В общем, неплохая работа проведена по ребрендингу партии. От прежнего Nur Otan-a на уровне центрального аппарата партии уже мало что осталось, – написала она в аккаунте в социальной сети.

Напомним, что по итогам общереспубликанского референдума 77,18% казахстанцев поддержали внесение изменений и дополнений в Конституцию. Как и ожидалось, заданный президентом курс общественно-политических реформ вызвал неподдельный и живой интерес у казахстанцев.