Новую партию оружия и боеприпасов обнаружили в Таразе

Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области на одной из улиц областного центра за гаражом обнаружили схрон оружия, передает Zakon.kz.

Изъяты: пистолет ПМ с восемью патронами в магазине, револьвер, гладкоствольное ружье марки ИЖ 12-го калибра, светошумовая граната LSG-80, металлический ящик с патронами калибра 5,45 мм (всего 2016 штук). Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также в ведомстве сообщили, что полицейскими был обнаружен еще один арсенал оружия.

Изъяты: пистолет ТТ, нарезное оружие, гладкоствольное оружие, светошумовая граната, звукошумовая граната, пять патронов 12-го калибра, 36 патронов от ПМ калибра 9 мм, 19 патронов калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 от ТТ, бронежилет. Пресс-служба ДП Жамбылской области