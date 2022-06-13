Новую партию оружия и боеприпасов обнаружили в Таразе
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Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области на одной из улиц областного центра за гаражом обнаружили схрон оружия, передает Zakon.kz.
Изъяты: пистолет ПМ с восемью патронами в магазине, револьвер, гладкоствольное ружье марки ИЖ 12-го калибра, светошумовая граната LSG-80, металлический ящик с патронами калибра 5,45 мм (всего 2016 штук). Назначена судебно-баллистическая экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Также в ведомстве сообщили, что полицейскими был обнаружен еще один арсенал оружия.
Изъяты: пистолет ТТ, нарезное оружие, гладкоствольное оружие, светошумовая граната, звукошумовая граната, пять патронов 12-го калибра, 36 патронов от ПМ калибра 9 мм, 19 патронов калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 от ТТ, бронежилет.Пресс-служба ДП Жамбылской области
В Департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.
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