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Казахстан – Словакия и другие топ-события недели

матч, ставки, бой, турнир Фото: Parimatch
Кто сказал, что летом мало интересных матчей? Предлагаем небольшую подборку самых зрелищных событий недели, чтобы сделать июнь еще ярче.

Казахстан – Словакия

13 июня, 20:00

Сегодня в Нур-Султане состоится ответственный матч между сборными Казахстана и Словакии за первенство в группе Лиги наций. Предыдущая встреча между соперниками завершилась победой казахстанцев со счетом 1:0. На этот раз команде предстоит доказать, что успех в гостях был не случайным. Тем более, что в матче с Беларусью 11 июня нашей сборной не удалось увеличить разницу со вторым местом, заработав лишь одно очко. Эксперты разделились во мнениях, кого считать фаворитом. С одной стороны, у словаков есть игроки с опытом игры в европейских чемпионатах, с другой — впечатляющее выступление казахстанской команды с начала нынешнего сезона.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 5.50, Х - 3.50, П2 - 1.70

BLAST Premier: Spring Finals 2022

15 июня

С 15 по 19 июня в Лиссабоне пройдет топ-турнир по CS:GO с призовым фондом в 425 тыс. долларов. Восемь лучших мировых команд сойдутся в борьбе за первое место и право выступить на итоговом чемпионате BLAST Premier: World Final 2022. В Группу А вошли такие составы, как G2 Esports, Team Vitality, FaZe Clan и paiN Gaming. В Группе В сыграют Natus Vincere, OG, BIG, ENCE.

Начало обещает быть эпичным, ведь уже на первом этапе в 21:00 встретятся гиганты киберспортивного мира NaVi и OG. Любителям динамичной игры к просмотру обязательно.

Коэффициенты на NaVi — OG от Parimatch:

П1 - 1.40, П2 - 2.80

UFC Fight Night

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

19 июня, 06:00

Еще одна захватывающая ночь с UFC и еще один многообещающий боец казахского происхождения. Дамир Qazaq Исмагулов (23-1-0) встретится в октагоне со шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе (12-2-0). Фаворитом поединка считается Исмагулов, благодаря более богатому опыту в UFC. В последний раз он выступал в мае прошлого года против Рафаэля Алвиса, над которым одержал победу по единогласному решению судей. Кутателадзе, в свою очередь, отдыхал с 2020 года, что не прибавляет уверенности в его готовности к матчу. Тем не менее результат еще может удивить, поэтому смотреть однозначно стоит.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.36, П2 - 3.00

Анастасия Московчук
Казахстан Словакия
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