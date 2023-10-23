Топ-сражение в Ярославле и экзамен для "Лады" в Москве

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"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург). 23 октября, 22:00 (время Астаны)





Еще неделю назад "железнодорожники" единолично возглавляли турнирную таблицу Запада, но три поражения подряд отбросили ярославцев на вторую позицию. Четвертый проигрыш может отодвинуть "Локомотив" еще ниже. Тем не менее волжане вполне уверенно движутся по дистанции "регулярки", и нет никаких сомнений, что "Локо" примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина, причем, скорее всего, в числе сеяных клубов.



