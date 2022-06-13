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Законодательство РК

Неработающее ПО на 726 млн тенге приобрел Наццентр экспертизы лекарств

тенге, ПО, Наццентр экспертизы лекарств Фото: Zakon.kz
Счетный комитет выявил многомиллиардные нарушения в подведомственных организациях Минздрава, передает корреспондент Zakon.kz.
Национальным центром экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС) затрачены средства в сумме 726,3 млн тенге на приобретение недоработанного и неработоспособного программного обеспечения, которое не используется в производственной деятельности и предусмотрено к списанию. Имеют место факты утверждения НЦЭЛС размеров предельных цен на лекарственные средства – аналоги (генерики), превышавших цены оригинальных лекарственных средств.Пресс-служба Счетного комитета РК

Всего по результатам государственного аудита Счетным комитетом установлены финансовые нарушения в сумме 5,8 млрд тенге. Из них нарушения при ведении бухучета и составлении финансовой отчетности – на 5 млрд тенге, возможные потери и упущенные выгоды – на 61,2 млн тенге, а также 151 процедурное нарушение.

Мадина Мамырханова
Минздрав РК Счетный комитет Казахстан
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