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В Туркестанской области чиновники начислили 31 млн тенге зарплаты неработающим сотрудникам

Начислили 31 млн тенге зарплаты неработающим сотрудникам, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:03 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Туркестанской области выявила системные нарушения в деятельности Центра трудовой мобильности Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Проверкой выявлено хищение более 31 млн тенге в деятельности центра. 122 человека получали заработную плату, хоть и не участвовали в программе "Общественные работы", сообщили в прокуратуре региона.

При этом более 4 тыс. участников госпрограмм "Молодежная практика" и "Оплачиваемые общественные работы" не получили выплаты по обязательному медицинскому страхованию за 2023 год. Всего – 11,6 млн тенге.

Материалы зарегистрированы в ЕРДР и для производства расследования переданы в Департамент экономических расследований по Туркестанской области.

Кроме того, прокуратура выявила финансовые нарушения на 4 млрд тенге и факты ограничения прав 760 предпринимателей, которым в договорах устанавливали необоснованные требования.

Ведомством внесено четыре акта прокурорского реагирования в акимат области и уполномоченные государственные органы, по отдельным фактам материалы для принятия процессуального решения направлены в Департамент экономических расследований.

Ранее прокуратура Улытауской области отменила госзакупки на 3,7 млрд тенге.

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Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Туркестанская область 2024 год
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