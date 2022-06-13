На Центральной набережной Павлодара утонул мужчина
Фото: ДЧС Павлодарской области
11 июня в 19:28 поступило сообщение о том, что на Центральной набережной Павлодара утонул человек, передает Zakon.kz.
По сообщению, утонул мужчина 1998 года рождения. Расстояние от берега – 25-30 м, глубина – 3 м. Спасатели-водолазы обследовали 600 м территории реки Иртыш. Результат поиска отрицательный. ДЧС Павлодарской области
Задействованы десять человек личного состава и два плавательных средства ДЧС Павлодарской области.
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