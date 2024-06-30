Парень утонул на центральном пляже в Павлодаре

28 июня в 16:00 поступило сообщение о том, что на центральном пляже в Павлодаре утонул 19-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, с пятницы велись поисковые работы. 30 июня вечером очевидцами найдено его тело. Из воды его извлекли силами ОСО.

Отметим, что в тот же день два брата 11 и 13 лет 28 июня в 00:58 утонули в озере Торайгыр в Павлодарской области. Они плавали в запрещенном для купания месте.