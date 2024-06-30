Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Парень утонул на центральном пляже в Павлодаре

парень утонул в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 22:04 Фото: pixabay
28 июня в 16:00 поступило сообщение о том, что на центральном пляже в Павлодаре утонул 19-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, с пятницы велись поисковые работы. 30 июня вечером очевидцами найдено его тело. Из воды его извлекли силами ОСО.

Отметим, что в тот же день два брата 11 и 13 лет 28 июня в 00:58 утонули в озере Торайгыр в Павлодарской области. Они плавали в запрещенном для купания месте.

Читайте также

туристы пропали в горах Алматинской области
Пятеро туристов потерялись в горах Алматинской области
Казахстанские спасатели прибыли в Кыргызстан для транспортировки тел погибших детей
Казахстанские спасатели прибыли в Кыргызстан для транспортировки тел погибших детей
пожар
Автомобиль сгорел дотла на трассе Усть-Каменогорск – Алтай
Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
штормовое предупреждение
В Казахстане на воскресенье объявлено штормовое предупреждение
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: