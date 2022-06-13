Швейцарский футболист забил самый быстрый гол в истории Лиги наций

В рамках игр Лиги наций УЕФА нынешнего сезона сборная Швейцарии у себя дома принимала команду Португалии. На 57-й секунде матча счет открыл швейцарский нападающий Харис Сеферович. Гол стал историческим, сообщает Zakon.kz.

Этот гол – самый быстрый в истории Лиги наций на данный момент. Также этот гол 30-летнего футболиста стал единственным в матче и принес победу хозяевам поля. Для Хариса Сеферовича, который выступает за сборную Швейцарии на протяжении последних девяти лет, это 25-й мяч. Плюс к этому в его активе 10 результативных передач в 86 матчах.

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