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Гол Роналду признан самым красивым в пятом туре Лиги Наций

Футбол Красивый Гол , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 16:32 Фото: Instagram/cristiano
УЕФА объявил автора самого лучшего гола по итогам игр 5-го тура Лиги Наций УЕФА. Приз получил знаменитый португалец Криштиану Роналду, который забил гол в падении "ножницами" в матче против Польши, сообщает Zakon.kz.

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился 15 ноября, когда оформил дубль во встрече с Польшей.

Его второй мяч, ставший победным (5:1), был забит редким ударом, который в футболе прозвали "бисиклетой".  

Данный шедевральный гол стал 910 в карьере португальца. Как известно, с этим показателем он является лучшим бомбардиром в истории мирового футбола

135 из этих мячей форвард забил в майке своей сборной, что также считается мировым рекордом.

На прошлой неделе капитан "Аль-Насра" получил награду за вклад в португальский футбол.

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