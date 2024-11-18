Гол Роналду признан самым красивым в пятом туре Лиги Наций

УЕФА объявил автора самого лучшего гола по итогам игр 5-го тура Лиги Наций УЕФА. Приз получил знаменитый португалец Криштиану Роналду, который забил гол в падении "ножницами" в матче против Польши, сообщает Zakon.kz.

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился 15 ноября, когда оформил дубль во встрече с Польшей.

Его второй мяч, ставший победным (5:1), был забит редким ударом, который в футболе прозвали "бисиклетой".

Данный шедевральный гол стал 910 в карьере португальца. Как известно, с этим показателем он является лучшим бомбардиром в истории мирового футбола

135 из этих мячей форвард забил в майке своей сборной, что также считается мировым рекордом.

На прошлой неделе капитан "Аль-Насра" получил награду за вклад в португальский футбол.

