Мажилисмен Галымжан Елеуов спас пассажира, летевшего из Алматы в Сеул

Депутат Мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку, оказал первую медицинскую помощь пассажиру самолета, передает Zakon.kz.

Благодарственное письмо и памятный подарок от имени президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера вручили депутату Мажилиса Парламента РК Галымжану Елеуову за спасение жизни авиапассажира 30 апреля.

Руководство авиакомпании Air Astana выражает вам благодарность за своевременную помощь, оказанную пассажиру, следовавшему по направлению Алматы – Сеул 30 апреля 2022 года. Ваш профессионализм, отзывчивость и активная гражданская позиция спасли человеку жизнь, – отмечается в тексте благодарственного письма.

По словам представителя авиакомпании, ситуация произошла на борту самолета. У одного из пассажиров снизилось давление, и он начал терять сознание. Бортпроводницы обратились к пассажирам с вопросом, есть ли в салоне медработник. На помощь пришел мужчина, как выяснилось позже, врач по профессии, депутат Мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку. Несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, мажилисмен сумел вовремя оказать пассажиру первую медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Как рассказал позже сам Елеуов, человек находился без сознания, в состоянии клинической смерти, давление и пульс у него были редкие, пришлось проводить практически реанимационные мероприятия.

Мажилисмен смог восстановить сердечную деятельность пассажира и улучшить его состояние. Благодаря чему экстренная посадка самолета не потребовалась. Состояние 37-летнего мужчины удалось стабилизировать, и он благополучно продолжил полет.