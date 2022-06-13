Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мажилисмен Галымжан Елеуов спас пассажира, летевшего из Алматы в Сеул

вручение Фото: пресс-служба Мажилиса
Депутат Мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку, оказал первую медицинскую помощь пассажиру самолета, передает Zakon.kz.

Благодарственное письмо и памятный подарок от имени президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера вручили депутату Мажилиса Парламента РК Галымжану Елеуову за спасение жизни авиапассажира 30 апреля.

Руководство авиакомпании Air Astana выражает вам благодарность за своевременную помощь, оказанную пассажиру, следовавшему по направлению Алматы – Сеул 30 апреля 2022 года. Ваш профессионализм, отзывчивость и активная гражданская позиция спасли человеку жизнь, – отмечается в тексте благодарственного письма.

По словам представителя авиакомпании, ситуация произошла на борту самолета. У одного из пассажиров снизилось давление, и он начал терять сознание. Бортпроводницы обратились к пассажирам с вопросом, есть ли в салоне медработник. На помощь пришел мужчина, как выяснилось позже, врач по профессии, депутат Мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку. Несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, мажилисмен сумел вовремя оказать пассажиру первую медицинскую помощь.

мажилисмен

Фото: пресс-служба Мажилиса

Как рассказал позже сам Елеуов, человек находился без сознания, в состоянии клинической смерти, давление и пульс у него были редкие, пришлось проводить практически реанимационные мероприятия.

Мажилисмен смог восстановить сердечную деятельность пассажира и улучшить его состояние. Благодаря чему экстренная посадка самолета не потребовалась. Состояние 37-летнего мужчины удалось стабилизировать, и он благополучно продолжил полет.

Елена Беляева
Мажилис Алматы Сеул
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления