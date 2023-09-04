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Галымжан Елеуов назначен заместителем акима Актюбинской области

Галымжан Елеуов назначен заместителем акима Актюбинской области Фото: Zakon.kz
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Галымжан Елеуов назначен на должность заместителя акима Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Елеуов родился в 1978 году в городе Актобе, образование высшее, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор.

В 2001 году окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им. Марата Оспанова, в 2008 году Казахскую государственную юридическую академию в г. Астана, в 2011 году Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета.

Трудовую деятельность начал врачом Актюбинской городской поликлиники, позже был заместителем главного врача данного медучреждения.

С 2010 по 2021 годы работал директором частных реабилитационных медицинских центров г. Актобе, г. Астана.

С января 2021 года являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7, 8 созывов.

31 августа стало известно, что депутат Мажилиса Галымжан Елеуов сложил полномочия. 

Ранее сообщалось, что Елеуов на пленарном заседании палаты 27 июня раскритиковал работу некоторых реабилитационных центров.

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