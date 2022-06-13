Зеленый горошек способен замедлить старение – врач

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал регулярно употреблять этот плод, так как он богат полезными веществами, передает Zakon.kz.

В свежем горохе содержится достаточное количество белка, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме, – рассказал gazeta.ru диетолог.

По словам доктора, в травянистом однолетнике содержатся антиоксиданты, способные снизить уровень воспалений в организме, а клетчатка позволяет надолго сохранять чувство сытости, благотворно влияет на микробиоту кишечника, поддерживает иммунитет.