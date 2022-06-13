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Зеленый горошек способен замедлить старение – врач

плод Фото: pixabay
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал регулярно употреблять этот плод, так как он богат полезными веществами, передает Zakon.kz.
В свежем горохе содержится достаточное количество белка, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме, – рассказал gazeta.ru диетолог.

По словам доктора, в травянистом однолетнике содержатся антиоксиданты, способные снизить уровень воспалений в организме, а клетчатка позволяет надолго сохранять чувство сытости, благотворно влияет на микробиоту кишечника, поддерживает иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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