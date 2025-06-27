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Советы

Какие продукты помогают замедлить старение

совет, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 01:56 Фото: freepik
Гастроэнтеролог Антон Загайнов посоветовал для замедления возрастных изменений употреблять продукты, которые богаты антиоксидантами и противовоспалительными веществами, сообщает Zakon.kz.

Изданию aif.ru он рассказал, что к числу продуктов, замедляющих возрастные изменения, он отнес ягоды – чернику, малину, клубнику.

"Они содержат антоцианы и другие мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и способствуют сохранению молодости кожи и мозга", – объяснил Загайнов.

Полезно, по его словам, пить зеленый чай, есть орехи (миндаль, грецкий и бразильский), авокадо, жирную рыбу (лосось, сардины), листовую зелень (шпинат и капусту кейл), оливковое масло первого отжима, семена льна, чиа и подсолнечника.

Специалист также отметил, что такого формата питание позволит не только замедлить процессы старения, но и снизить риск развития хронических заболеваний, обеспечив качественную и активную жизнь в любом возрасте.

Ранее сообщалось, что американская актриса попала в больницу из-за жиросжигающей инъекции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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