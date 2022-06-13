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Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после победы над Словакией

сборная Фото: Instagram/kff_team
Казахстанская федерация футбола опубликовала в социальной сети видео после триумфальной победы нашей сборной над командой Словакии, передает Zakon.kz.

На кадрах спортсмены поздравляют друг друга и скандируют: «Казахстан!»

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Следующий матч Лиги наций казахстанские футболисты проведут 22 сентября против команды Беларуси.

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Елена Беляева
Казахстан Словакия
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