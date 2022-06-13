Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после победы над Словакией

Казахстанская федерация футбола опубликовала в социальной сети видео после триумфальной победы нашей сборной над командой Словакии, передает Zakon.kz.

На кадрах спортсмены поздравляют друг друга и скандируют: «Казахстан!»

Новость по теме Казахстан сотворил еще одну сенсацию, повторно обыграв Словакию в Лиге наций

Первый матч сборных Казахстана и Словакии в группе состоялся 6 июня и закончился сенсационной выездной победой казахстанцев — 1:0.

Следующий матч Лиги наций казахстанские футболисты проведут 22 сентября против команды Беларуси.

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