50 казахстанских предприятий по производству полиэтилена оказались на грани закрытия

Казахстанские предприниматели заявили о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке Евразийского экономического союза в сфере производства полиэтиленовых материалов, передает Zakon.kz.

Бизнесмены подняли эту проблему во время встречи на площадке НПП «Атамекен». В ней приняли участие член Коллегии ЕЭК Арман Шаккалиев и представители казахстанского бизнес-сообщества. Обсуждалась тема конкуренции и антимонопольного регулирования.

По словам представителя одного из казахстанских ТОО, предприятия по производству полиэтиленовых материалов столкнулись с угрозой потери нескольких отраслей производства в стране.

Первичное сырье, применяемое при производстве полиэтиленовых изделий, импортируемое в Казахстан из России, подорожало более чем на 25%. При этом цена конечного изделия импортного производства, осталась на прежнем уровне, и поступает в Казахстан дешевле продукта местного производства более чем на 20%, – отметил предприниматель.

Он отметил, что более чем 50 предприятий в Казазстане находятся на грани закрытия. У них нет достаточных объемов производства, что угрожает потерей более чем 1 тыс. рабочих мест.

Арман Шаккалиев пообещал оперативно принять решение по данному вопросу.

На встрече выступила также президент ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК» Марина Дурманова. Она обратила внимание экспертов на то, что Казахстан может остаться без лекарств и медизделий, так как упрощается оформление документов на производимую и реализуемую в РК продукцию. А это может привести к тому, что очень маленький рынок получит бессрочную регистрацию.

Это практически биологическая безопасность страны. Допустить мы не можем. Мы просим увеличить переходный период и оставить национальную регистрацию. В рамках Евразийского экономического союза существует такая норма: если производитель не хочет выходить на экспорт, он регистрирует продукцию по национальному законодательству и не выходит на рынки стран ЕАЭС. Елена Дурманова

По завершению встречи член коллегии ЕЭК Арман Шаккалиев ответил, что все высказанные предложения будут изучаться и отрабатываться.