Промышленное производство в Казахстане выросло на 2,8%

Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе в январе – июне 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объемы по этому показателю увеличились во всех странах ЕАЭС:

в Армении – на 18,2%,

в Беларуси – на 7,1%,

в России – на 4,4%,

в Казахстане – на 2,8%,

в Кыргызстане – на 1%.

"В обрабатывающей промышленности объем производства дал рост сразу на 7,9%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 4,2%", – отметили в ЕЭК.

Фото: пресс-служба ЕЭК

Меньшие показатели в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – плюс 4,4%. В аутсайдерах по общим данным оказались горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – рост снизился на 0,2%.

Ранее сообщалось, что после трехмесячного снижения в Казахстане начался скромный, но уверенный рост экономики. За первое полугодие 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) составил 3,9%, причем одним из драйверов роста впервые выступило сельское хозяйство.