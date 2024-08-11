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Промышленное производство в Казахстане выросло на 2,8%

промышленность, промышленное производство , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 12:48 Фото: pixabay
Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе в январе – июне 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объемы по этому показателю увеличились во всех странах ЕАЭС:

  • в Армении – на 18,2%,
  • в Беларуси – на 7,1%,
  • в России – на 4,4%,
  • в Казахстане – на 2,8%,
  • в Кыргызстане – на 1%.
"В обрабатывающей промышленности объем производства дал рост сразу на 7,9%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 4,2%", – отметили в ЕЭК.
промышленное производство, график, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 12:48

Фото: пресс-служба ЕЭК

Меньшие показатели в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – плюс 4,4%. В аутсайдерах по общим данным оказались горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – рост снизился на 0,2%.

Ранее сообщалось, что после трехмесячного снижения в Казахстане начался скромный, но уверенный рост экономики. За первое полугодие 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) составил 3,9%, причем одним из драйверов роста впервые выступило сельское хозяйство.

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