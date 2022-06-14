Автора книги «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному заключению

71-летнюю Нэнси Крэмптон Брофи признали в убийстве своего мужа – 63-летнего шеф-повала Дэна Брофи. Судебное разбирательство длилось более семи недель

У нее есть возможность выйти условно-досрочно через 25 лет отбывания наказания в возрасте 96 лет. Незадолго до убийства женщина написала онлайн-эссе под названием «Как убить своего мужа», сообщает KGW8.

Убийство шеф-повара Дэна Брофи произошло четыре года назад на его рабочем месте. Супруга выстрелила ему в сердце дважды из пистолета, как она позже признавалась сокамернице, с расстояния вытянутой руки.

Прокуроры отмечали, что Нэнси Брофи пошла на преступление ради получения страховки – в то время у нее возникли финансовые проблемы.

С 2014 по 2017 год у пары действительно были финансовые трудности из-за долга по ипотеке, однако они планировали продать свой дом и купить жилье поменьше.

Говоря о страховке, женщина рассказала, что решила приобрели полисы страхования жизни вместе с мужем, чтобы обезопасить себя финансово на пенсии.

Ранее у женщины было криминальное прошлое – ее обвиняли в растрате, мошенничестве и краже личных данных.

При этом сама обвиняемая и сторона ее защиты утверждали, что она невиновна. Родные говорили, что Нэнси и Дэн были идеальной парой и любили друг друга, а после смерти Дэна Нэнси сильно горевала.