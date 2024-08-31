Суд Таиланда приговорил сына испанской телезвезды к пожизненному заключению за убийство
По информации издания CNN, 29 августа тайский суд приговорил шеф-повара Дэниела Санчо, который снимал видеоролики для YouTube, к пожизненному заключению за убийство Эдвина Арриеты Артеаги в прошлом году в гостиничном номере на острове Ко Панган у побережья южного Таиланда.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 30-летний мужчина убил Арриету после того, как они поссорились, а затем спрятал части его тела в пластиковые пакеты, после чего разбросал их по всему острову.
Санчо грозила смертная казнь. Но суд на острове Самуи заменил приговор пожизненным заключением из-за его сотрудничества в ходе судебного разбирательства.
Он признался в убийстве Арриеты, но настаивал, что это не было преднамеренным убийством, заявив, что действовал "в порыве гнева".
В итоге суд признал Санчо виновным по всем трем пунктам обвинения: умышленное убийство, сокрытие тела и сокрытие чужих документов.
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