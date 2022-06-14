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Нацбанк объяснил причину снижения инвестдохода по пенсионным накоплениям

Нацбанк, снижения инвестдохода, пенсионные накоплениям Фото: Zakon.kz.
Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов объяснил причину снижения инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, пенсионные активы ЕНПФ на май составили 12,7 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала года продемонстрировал отрицательное значение – 154,1 млрд тенге, пенсионных взносов – 662,5 млрд тенге, пенсионных выплат – 106,8 млрд тенге.

Основной причиной начисления вкладчикам отрицательного инвестиционного дохода стало снижение рыночной стоимости по большинству финансовых инструментов, связанное с нестабильностью на финансовых рынках, а также укрепление курса тенге за пять месяцев.Галымжан Пирматов

Так, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев достигла 4,1%. Галымжан Пирматов отметил, что с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени.

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Так, к примеру, накопленная доходность пенсионных активов за пять лет составила 53% при накопленной инфляции 46,2%.

Тамила Языкова
Пирматов Галымжан ЕНПФ Нацбанк РК Казахстан
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