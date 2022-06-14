Укрепление тенге прокомментировали в Нацбанке
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов на заседании правительства объяснил укрепление курса тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
В мае, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%. Укрепление национальной валюты связано с высокими рыночными ценами на нефть и газ, налоговыми выплатами экспортеров. А также с изменением сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укреплением курса российского рубля. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов
Предложение на валютном рынке дополнительно поддерживалось, по словам эксперта, за счет продажи субъектами квазигосударственного сектора валютной выручки, объем которой в мае составил порядка 598 млн долларов.
В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.Галымжан Пирматов
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