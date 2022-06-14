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Тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей

Тяжелая атлетика ЧМ Победа, Ерасыл Саулебеков Фото: iwf.sport
Молодой казахстанский штангист Ерасыл Саулебеков завоевал золотую медаль мирового первенства среди юношей, которое в эти дни проходит в Мексике. Ему не было равных в весовой категории до 67 кг, сообщает Zakon.kz.

За титул чемпиона мира в этой весовой категории боролись девять спортсменов. В первом упражнении, рывке, Ерасыл Саулебеков с одной решающей попытки (123 кг) поразил конкурентов своей силой и настроем на победу.

В толчке казахстанский штангист также занял первое место, подняв вес 158 кг.

Тяжелая атлетика ЧМ победитель

Фото: Instagram/iwfnet

В итоге Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей с 281 кг, Алааддин Саин (Турция) финишировал вторым (278 кг), а поляк Бартошу Бурски получил бронзовую медаль (269 кг).

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Куандык Шынасилов
Мексика
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