Казахстанец завоевал золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике

В сумме двоеборья Едиге Емберды поднял 306 кг (134+172). Казахстанец также установил новый мировой рекорд среди юношей в толчке, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Едиге Емберды победил на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей в категории до 73 кг, сообщает Международная федерация тяжелой атлетики.

ЧМ проходил в мексиканском Леоне. В сумме двоеборья Едиге Емберды поднял 306 кг (134+172). Он также установил новый мировой рекорд среди юношей в толчке.

Серебряную медаль завоевал узбекистанец Диербек Эрматов, «бронзу» выиграл канадец Брайан Ибаньес.

«Золото» Едиге Емберды стало вторым в копилке сборной Казахстана. Ранее тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей в категории до 67 кг.

Новость по теме Тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей

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