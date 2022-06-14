Расширенное заседание правительства пройдет в июле – Смаилов

Фото: primeminister.kz

Расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится в июле. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.