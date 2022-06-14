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Расширенное заседание правительства пройдет в июле – Смаилов

расширенное заседание, Токаев, Смаилов Фото: primeminister.kz
Расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится в июле. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.
В июле 2022 года будет проведено расширенное заседание правительства под председательством главы государства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. В том числе будут подниматься вопросы по инфляции, инвестициям, – сказал Алихан Смаилов на заседании правительства.

Глава кабмина поручил всем министрам и акимам подготовиться к заседанию.

Смаилов добавил, что итоги шести месяцев должны быть озвучены по всем регионам, включая три новые области.

Тамила Языкова
Смаилов Алихан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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