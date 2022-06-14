Насколько Казахстан зависим от импортных лекарств

На заседании правительства РК министр здравоохранения Ажар Гиният назвала основные проблемы, которые мешают развиваться отечественной фармацевтической отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Текущую ситуацию фармацевтического производства в стране нельзя считать достаточной: его объемы обеспечивают лишь 24% потребности страны в лекарственных средствах и медизделиях. При этом Казахстан остается импортозависимым в отношении как технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций. Ажар Гиният

Кроме того, по словам министра, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне.

Министр отметила, что для оперативного решения проблем отрасли сегодня ведомством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармпромышленности, в состав которого входят представители госорганов и бизнеса.

Также проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечение иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль. Для достижения доли 50% отечественных товаропроизводителей предпринимается ряд мер – это перевод акцента в долгосрочных договорах с медизделий на лекарственные средства; реализация проектов долгосрочных договоров, заключенных с Единым дистрибьютором; создание R&D-центров (research and development – центр исследования и разработок), предназначенных для разработки новых технологий и продуктов; производство оригинальных препаратов с целью заключения долгосрочных договоров; заключение долгосрочных договоров на дорогостоящие инновационные препараты; ужесточение условий долгосрочных договоров, в том числе мер расторжения. Ажар Гиният

Вдобавок на заседании глава Минздрава обозначила ключевые проблемы фармотрасли страны.

Среди таковых: