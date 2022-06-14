Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Насколько Казахстан зависим от импортных лекарств

Казахстан, фармпроизводство, проблемы, Минздрав, меры Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании правительства РК министр здравоохранения Ажар Гиният назвала основные проблемы, которые мешают развиваться отечественной фармацевтической отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.
Текущую ситуацию фармацевтического производства в стране нельзя считать достаточной: его объемы обеспечивают лишь 24% потребности страны в лекарственных средствах и медизделиях. При этом Казахстан остается импортозависимым в отношении как технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций. Ажар Гиният

Кроме того, по словам министра, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне.

Министр отметила, что для оперативного решения проблем отрасли сегодня ведомством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармпромышленности, в состав которого входят представители госорганов и бизнеса.

Также проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечение иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль. Для достижения доли 50% отечественных товаропроизводителей предпринимается ряд мер – это перевод акцента в долгосрочных договорах с медизделий на лекарственные средства; реализация проектов долгосрочных договоров, заключенных с Единым дистрибьютором; создание R&D-центров (research and development – центр исследования и разработок), предназначенных для разработки новых технологий и продуктов; производство оригинальных препаратов с целью заключения долгосрочных договоров; заключение долгосрочных договоров на дорогостоящие инновационные препараты; ужесточение условий долгосрочных договоров, в том числе мер расторжения. Ажар Гиният

Вдобавок на заседании глава Минздрава обозначила ключевые проблемы фармотрасли страны.

Среди таковых:

  • низкорентабельность генерических препаратов в портфеле казахстанских производителей;

  • ограничение процедур обращения лекарств в рамках  ЕАЭС;

  • отсутствие собственного производства фармсубстанций и низкий уровень экспорта готовой продукции;

  • дефицит узкопрофильных специалистов фармпроизводства;

  • отсутствие механизмов финансирования новых разработок лекарств и медизделий и высокие стартовые затраты на запуск производства лекарств и медизделий при длительных сроках окупаемости.

Оксана Скибан
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления