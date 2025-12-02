Компоненты для производства лекарств освобождаются от НДС в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 2 декабря 2025 года рассказала, как будет развиваться фармацевтическая промышленность, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что по итогам 10 месяцев 2025 года предприятия фармацевтического сектора увеличили объем производства на 11,7%, достигнув 156,6 млрд тенге, что на 16,4 млрд тенге больше аналогичного периода 2024 года. А объем инвестиций в отрасль за первое полугодие составил 77,1 млн долларов.

"Министерством здравоохранения разработан проект постановления правительства об освобождении от НДС импортируемых субстанций и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, поставляемых в рамках ГОБМП и ОСМС", – отметила Акмарал Альназарова.

Данная мера, по словам министра, направлена на снижение себестоимости и дальнейшее стимулирование роста локального производства.

Отмечается, что в Минздраве завершили внедрение системы цифровой маркировки и надзора за лекарственными средствами. Таким образом, Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, где функционирует полный цикл маркировки.

"Система позволяет точно прогнозировать потребность благодаря цифровизации планирования объемов закупов. Кроме того, для оперативного вывода продукции на рынок упрощена процедура регистрации, а срок регистрации сокращен вдвое. Все процессы приобретения лекарственных средств и медицинских изделий полностью переведены в электронный формат. Для целенаправленного продвижения казахстанских товаропроизводителей определены специальные критерии для них", – резюмировала глава Минздрава.

