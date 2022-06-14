Крушение самолета Bek Air: осуждены чиновники, подозреваемые в махинациях с землей

В Алматинской области осудили чиновников, ранее занимавших высокие посты в акимате Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в 2017-2019 годах подсудимые проводили незаконное отчуждение свободных земель, находящихся в государственной собственности, за пределами села Кызылту. Целью этих действий было обогащение за счет продажи участков. Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области

В соответствии с приговором Талгарского районного суда все осужденные больше не вправе занимать должности на госслужбе.

Приговором Талгарского райсуда от 10 июня 2022 года:

бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, главному архитектору района М. Рыспекову назначено шесть лет лишения свободы;

бывшему начальнику отдела земельных отношений Талгарского района М. Тыныбай назначено 6,3 года лишения свободы;

бывшему акиму Панфиловского сельского округа Н. Аппазову – восемь лет лишения свободы;

бывшему заместителю акима Панфиловского сельского округа К. Галиевой – пять лет лишения свободы;

бывший и.о. начальника отдела земельных отношений Талгарского района М. Кадиржан, согласно закону РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК», освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы.

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