Комиссия установила причину крушения самолета Bek Air в Алматы

В соответствии с законом «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» № 339-IV от 15 июля 2020 года расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

В соответствии с международным законодательством и законодательством РК в работе комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники – специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета.

В соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательством РК окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом.

Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО «Бек Эйр» произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения. МИИР РК

Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, стало влияние наземного обледенения.

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