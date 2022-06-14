Работы меньше не стало – Аймагамбетов про реорганизацию МОН

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства высказался о реорганизации Министерства образования и науки, передает корреспондент Zakon.kz.

Работы меньше не стало. Если мы отвечали за 7 млн человек, то сейчас за 6,3 млн человек. В 7500 школах учатся 3,6 млн детей, порядка 1 млн детей посещают детсады, есть около 800 колледжей и учреждений дополнительного образования. Кроме того, мы занимаемся правами детей, отвечаем за несовершеннолетних. Асхат Аймагамбетов

Журналисты также поинтересовались у министра, сократилась ли его заработная плата после разделения Минобразования на два ведомства.

Есть утвержденная правительством величина заработной платы. Для всех министерств и государственных органов она одинаковая, – ответил министр просвещения.

Напомним, 1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства.

11 июня был подписан указ о реорганизации Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.