Магомед Адиев: Никто из наших соперников поражение не признал

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал успех своих футболистов в матче со Словакией, а также рассказал о феномене казахстанской дружины в играх Лиги наций – 2022, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер казахстанской сборной не скрывает, что поединок со словаками сложился очень непростым.

Сложный матч со сложным соперником, понимали их силу. Пытались блокировать их сильные стороны и на своих ответных быстрых атаках искать моменты. Считаю, что в целом нам это удалось. Были отрезки, в которых выглядели как солидная команда, хотя, конечно, соперник больше владел мячом и подходы были, но они были и у нас. Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев

Тренер признался, что он и его подопечные хотели сделать большое дело при своих болельщиках.

Считаю, что игра в любом случае нам в зачет. Учитывая, что это была еще и четвертая игра. Мы были командой в 15 человек на протяжение этих 11 дней в четырех играх. И здесь не могу не отметить ту энергетику, которую дала нам страна, и в комментариях, и на поле вдохнула в нас дополнительные силы. Спасибо большое всем. Магомед Адиев

Наставник казахстанской дружины раскрыл секрет успеха его футболистов в этих четырех матчах Лиги наций.

Самый главный успех, который удался тренерскому штабу – это объединить раздевалку, парней, идеей, что мы можем. Какой бы ты план ни выстраивал, каким бы ты семи пядей во лбу тренером ни был, раздевалка должна быть объединена идеей. Если это есть, ты получишь результат. Если у тебя набор фантастических футболистов, и ты супер какой-то тренер, но нет единения в раздевалке, то ты никогда ничего не добьешься. Достойно никто из наших соперников поражение не признал. Магомед Адиев

После четырех туров Лиги наций Казахстан занимает первое место в группе С3 с активом 10 очков. Следующую встречу казахстанские футболисты проведут 22 сентября против Беларуси, в Нур-Султане.

Если выиграют данную игру, то подопечные Адиева займут первое место в группе и могут бронировать себе место в дивизионе в Лиге наций.

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