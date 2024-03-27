Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после поражения сборной в матче с Люксембургом заявил, что нужно перезагружать команду и делать все по-новому, сообщает Zakon.kz

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По информации Meta-ratings.kz Адиев отметил, что впереди предстоит сложный путь.

"...Мы видим, что наши активы падают вниз. Нужно перезагружать [команду] и делать все по-новому. Либо нужен новый тренер, который будет делать все с начала. Не думаю, что новый тренер может встряхнуть команду на длинный отрезок. Нужно фундаментально готовить сборную через контрольные игры. Я никогда не бежал с тонущего корабля. Однако я никогда не держался за тренерское кресло. Когда федерация созреет, тогда они объявят о том, как будут двигаться дальше", – сказал Адиев.

Ранее сообщалось, что за сутки до товарищеского поединка с Люксембургом Магомед Адиев рассказал о некоторых преобразованиях в составе своей команды. Однако, как мы уже знаем преобразования не помогли и Казахстан в товарищеском матче проиграл Люксембургу (1:2).