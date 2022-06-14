Сколько времени уйдет на организацию нового министерства, рассказал новый министр науки

Новый министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, что в первую очередь уделит внимание организационным моментам, а уже после займется содержательной работой, передает корреспондент Zakon.kz.

Министерства как юридического лица еще нет. На это все мне нужно будет месяц, а может и два, чтобы выстраивать с нуля. Вы должны понимать, что даже сейчас я не могу заняться содержательной работой. Мне придется создать министерство, нанять себя на работу, уже после нанимать людей. Саясат Нурбек

Глава Министерства науки и высшего образования также рассказал, чем в первую очередь планирует заняться на новом рабочем месте. Четыре большие задачи сейчас поставлены президентом.

Первая задача – возвращение статуса и укрепление Национальной академии наук.

По словам министра, этим они сейчас вплотную занимаются. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Вторая – вузовская наука.

Университетская наука должна стать фундаментом и основой, включиться в практические прикладные исследования. Саясат Нурбек

Третья – поддержка и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

По словам министра, есть несколько системных мер, которые прорабатываются и в ближайшее время открыто будут обсуждаться.

Четвертая – популяризация науки.

Как Асхату Канатовичу удалось вернуть статус учителя. Вот мы также хотим привлечь внимание и к статусу ученого. Саясат Нурбек

1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства.

11 июня был подписан указ о реорганизации Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.