Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сколько времени уйдет на организацию нового министерства, рассказал новый министр науки

министр науки и высшего образования, Саясат Нурбек Фото: Zakon.kz
Новый министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, что в первую очередь уделит внимание организационным моментам, а уже после займется содержательной работой, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерства как юридического лица еще нет. На это все мне нужно будет месяц, а может и два, чтобы выстраивать с нуля. Вы должны понимать, что даже сейчас я не могу заняться содержательной работой. Мне придется создать министерство, нанять себя на работу, уже после нанимать людей.Саясат Нурбек

Глава Министерства науки и высшего образования также рассказал, чем в первую очередь планирует заняться на новом рабочем месте. Четыре большие задачи сейчас поставлены президентом.

Первая задача –  возвращение статуса и укрепление Национальной академии наук.

По словам министра, этим они сейчас вплотную занимаются. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Вторая – вузовская наука.

Университетская наука должна стать фундаментом и основой, включиться в практические прикладные исследования. Саясат Нурбек

Третья – поддержка и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

По словам министра, есть несколько системных мер, которые прорабатываются и в ближайшее время открыто будут обсуждаться.

Четвертая – популяризация науки.

Как Асхату Канатовичу удалось вернуть статус учителя. Вот мы также хотим привлечь внимание и к статусу ученого. Саясат Нурбек

1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства.

11 июня был подписан указ о реорганизации Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Тамила Языкова
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления