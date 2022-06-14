Пожарные Семея спасли 16 детей из дымящейся многоэтажки

В жилом девятиэтажном доме по улице Физкультурной произошел пожар. На шестом этаже в квартире загорелась мебель и личные вещи, передает Zakon.kz.

Пожарные развернули автолестницу до шестого этажа и спасли из сильно задымленного жилого помещения двоих детей – 2006 и 2008 годов рождения. Дети отравились продуктами горения, их доставили в больницу.

Еще 31 житель, 14 из которых — дети спасены пожарными по лестничному маршу. Хозяйка квартиры, 1980 года рождения, которая пыталась помочь своим детям, получила ожоги и была госпитализирована в больницу с ожогами. Также сотрудниками службы пожаротушения из опасной зоны эвакуированы 50 человек. ДЧС Восточно-Казахстанской области

Огонь ликвидирован на площади 32 кв. м. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 101. Затем, закрыв органы дыхания влажной тканью, постараться покинуть задымленное посещение.