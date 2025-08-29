Дети аплодисментами поблагодарили пожарных Уральска
Фото: Zakon.kz
29 августа в поселке Зачаганск города Уральска по улице Монкеулы в девятиэтажном жилом доме загорелось кухонное помещение и балкон на шестом этаже, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки и было предотвращено распространение огня в оставшиеся помещения квартиры и на другие балконы.
"В ходе тушения по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них восемь детей. Пожар оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
За спасение дети аплодировали пожарным Уральска.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.
