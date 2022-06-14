В Павлодаре переименуют несколько улиц

Подготовлен проект постановления акимата Павлодарской области «О переименовании некоторых улиц города Павлодара», сообщает Zakon.kz.

Так, планируется переименовать следующие улицы Павлодара:

ул. Мира на ул. Олжабай батыр;

ул. Урицкого на ул. Генерал Смағұлов;

ул. 1-я Южная на ул. Бірлік;

ул. 2-я Южная на ул. Кәукен Кенжетаев;

ул. Парковая на ул. Мұқағали Мақатаев;

ул. Донецкая на ул. Мағжан Жұмабаев;

ул. Кубанская на ул. Қалмұқан Исабай;

ул. Совхозная на ул. Рафиқа Нұртазина;

ул. Таганрогская на ул. Қазанғап би;

ул. Ангарская на ул. Нағымбек Нұрмұхаммедов;

ул. Читинская на ул. Аманжол Шәмкенов;

ул. Декабристов на ул. Қамар Қасымов;

ул. Юннатов на ул. Дихан Әбілев;

ул. 1-я Советов, 2-я Советов на ул. Генерал Бәкіров;

ул. Зыряновская на ул. Қабдыкәрім Ыдырысов;

ул. Саянская на ул. Алма Әжібаева;

ул. Лесная на ул. Ағайынды Дүйсембиновтер.

Как говорится в обосновании, переименовать улицы предлагается для того, чтобы увековечить память великих личностей и вернуть традиционные названия, имеющие национальную значимость.

Финансовые средства из бюджета местных исполнительных органов на переименование выделяться не будут.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 июня.