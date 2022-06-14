В Павлодаре переименуют несколько улиц
Так, планируется переименовать следующие улицы Павлодара:
ул. Мира на ул. Олжабай батыр;
ул. Урицкого на ул. Генерал Смағұлов;
ул. 1-я Южная на ул. Бірлік;
ул. 2-я Южная на ул. Кәукен Кенжетаев;
ул. Парковая на ул. Мұқағали Мақатаев;
ул. Донецкая на ул. Мағжан Жұмабаев;
ул. Кубанская на ул. Қалмұқан Исабай;
ул. Совхозная на ул. Рафиқа Нұртазина;
ул. Таганрогская на ул. Қазанғап би;
ул. Ангарская на ул. Нағымбек Нұрмұхаммедов;
ул. Читинская на ул. Аманжол Шәмкенов;
ул. Декабристов на ул. Қамар Қасымов;
ул. Юннатов на ул. Дихан Әбілев;
ул. 1-я Советов, 2-я Советов на ул. Генерал Бәкіров;
ул. Зыряновская на ул. Қабдыкәрім Ыдырысов;
ул. Саянская на ул. Алма Әжібаева;
ул. Лесная на ул. Ағайынды Дүйсембиновтер.
Как говорится в обосновании, переименовать улицы предлагается для того, чтобы увековечить память великих личностей и вернуть традиционные названия, имеющие национальную значимость.
Финансовые средства из бюджета местных исполнительных органов на переименование выделяться не будут.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 июня.