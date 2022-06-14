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В Павлодаре переименуют несколько улиц

постановление о переименовании улиц Фото: пресс-служба акимата Павлодара
Подготовлен проект постановления акимата Павлодарской области «О переименовании некоторых улиц города Павлодара», сообщает Zakon.kz.

Так, планируется переименовать следующие улицы Павлодара:

  • ул. Мира на ул. Олжабай батыр;

  • ул. Урицкого на ул. Генерал Смағұлов;

  • ул. 1-я Южная на ул. Бірлік;

  • ул. 2-я Южная на ул. Кәукен Кенжетаев;

  • ул. Парковая на ул. Мұқағали Мақатаев;

  • ул. Донецкая на ул. Мағжан Жұмабаев;

  • ул. Кубанская на ул. Қалмұқан Исабай;

  • ул. Совхозная на ул. Рафиқа Нұртазина;

  • ул. Таганрогская на ул. Қазанғап би;

  • ул. Ангарская на ул. Нағымбек Нұрмұхаммедов;

  • ул. Читинская на ул. Аманжол Шәмкенов;

  • ул. Декабристов на ул. Қамар Қасымов;

  • ул. Юннатов на ул. Дихан Әбілев;

  • ул. 1-я Советов, 2-я Советов на ул. Генерал Бәкіров;

  • ул. Зыряновская на ул. Қабдыкәрім Ыдырысов;

  • ул. Саянская на ул. Алма Әжібаева;

  • ул. Лесная на ул. Ағайынды Дүйсембиновтер.

Как говорится в обосновании, переименовать улицы предлагается для того, чтобы увековечить память великих личностей и вернуть традиционные названия, имеющие национальную значимость.

Финансовые средства из бюджета местных исполнительных органов на переименование выделяться не будут.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 июня.

Лариса Черненко
Павлодар Павлодарская область
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