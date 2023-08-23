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В Астане переименуют некоторые улицы

В Астане переименуют некоторые улицы Фото: pixabay
Подготовлен совместный документ акимата и маслихата столицы "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.

В частности, будут переименованы:

по районам "Алматы", "Байқоңыр" 

  • проспект Әл-Фараби – в проспект Ақжол;
  • улицу Нәзір Төреқұлұлы – в улицу Айбас;
  • улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;

по району "Есиль" города

  • улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.

Вместе с тем новым улицам присвоят следующие наименования:

по району "Алматы" 

  • улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;
  • улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;
  • улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;
  • улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;
  • улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;
  • улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;
  • улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;
  • улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;
  • улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;
  • улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;
  • улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;
  • улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен;

по району "Байқоңыр" 

  • безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті – "Журналистер саябағы";

по району "Есиль" 

  • улице с проектным наименованием № 28/1 – улица Анадолу;
  • улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала – улица Нұрлан Балғымбаев;

по району "Нұра" 

  • улице с проектным наименованием Е108 – улица Шандор Петёфи;
  • улице с проектным наименованием Е13 – улица Нәзір Төреқұлұлы;
  • улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;
  • улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия.

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