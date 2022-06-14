В США мужчина заплатит штраф за цветы на могиле собственной невесты

В Соединенных Штатах Америки суд обязал мужчину заплатить штраф за разбрасывание мусора. Он оставлял цветы на могиле своей невесты с января 2021 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Foxnews, в разбрасывании мусора мужчину обвинил отец его невесты. Именно он официально считается владельцем могилы девушки на кладбище.

Судья признал мужчину виновным. Теперь он должен выплатить штраф в размере 50 долларов (около 22 тыс. тенге) за мусор, а также погасить судебные издержки в размере 250 долларов (около 110 тыс. тенге).

Мужчина признался в суде, что уже просил у отца погибшей невесты разрешения приносить цветы, но он отказал ему, так как не одобрял их отношения. Девушка скончалась через месяц после скандальной помолвки.