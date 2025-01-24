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Мир

США официально переименовали Мексиканский залив

США, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 03:44 Фото: pixabay
24 января Соединенные Штаты Америки официально переименовали Мексиканский залив в Американский, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

"Согласно распоряжению президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли", – говорится в заявлении ведомства.

Также подчеркивается, что Мексиканский залив является "одним из важнейших активов в истории и экономике страны" и "краеугольным камнем роста нации".

"Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив", – говорится в релизе МВД США.

Также высочайшей горе в Северной Америке Денали вернули имя Маккинли в честь республиканца 25-го президента США.

Недавно Канада отклонила предложение Трампа объединиться с США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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