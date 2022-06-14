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Законодательство РК

Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном

изменение режима работы Фото: gov.kz
МИИР РК подготовило протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством РК и правительством Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется сделать круглосуточным режим работы пункта «Каркыра-автодорожный».

В Кыргызстане он расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области, с казахстанской стороны – в Райымбекском районе Алматинской области.

В настоящее время указанный пункт пропуска работает только в светлое время суток.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 28 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА Казахстан Кыргызстан
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