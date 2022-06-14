Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном

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МИИР РК подготовило протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством РК и правительством Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, сообщает Zakon.kz.