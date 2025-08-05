Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном

Подготовлен проект постановления правительства "О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает поправки в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Кыргызсьтана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года в части изменения названия пункта пропуска с "Камышановка" на "Аксу" (Казахстан) – "Томенку-Чуй" (Кыргызстан).

Кроме того, меняется режим работы данного пункта пропуска со "светлого времени суток" на "круглосуточный".

Вместе с тем вносится изменение в части изменения статуса пунктов пропуска "Камышановка" и "Бесагаш" с "двустороннего" на "многосторонний международный".

Как поясняется, проект направлен на дальнейшее развитие казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и развития сотрудничества в туристической сфере государств Центрально-Азиатского региона.

Результаты от принятия проекта Протокола ожидаются в течение года с момента заключения международного договора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.