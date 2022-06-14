Диетолог назвала полезные продукты для мозга
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Для работы мозга нужно есть рыбу, сложные углеводы, фрукты, овощи, ягоды, орехи, а также пить больше воды. Об этом сообщила диетолог Дарья Русакова, передает Zakon.kz.
Омега-3 и Омега-6 — необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, а также в печени трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Диетолог Дарья Русакова
Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов. По словам диетолога, нельзя пренебрегать углеводами, пишет Ura.ru.
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Глюкоза необходима мозгу для получения энергии. Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга. Это цельнозерновые продукты, бобовые. Дарья Русакова
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