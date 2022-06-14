Диетолог назвала полезные продукты для мозга

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Для работы мозга нужно есть рыбу, сложные углеводы, фрукты, овощи, ягоды, орехи, а также пить больше воды. Об этом сообщила диетолог Дарья Русакова, передает Zakon.kz.