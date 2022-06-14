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Диетолог назвала лучшее время для завтрака, чтобы избавиться от жира на животе

Время Фото: pixabay
Время завтрака влияет на процесс откладывания жира. Если есть такая возможность, то лучше позавтракать немного позже обычного. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева, передает Zakon.kz.
Для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения. Людям, которые перекусывают вечером, следует отложить завтрак, чтобы у их метаболизма было достаточно времени для паузы между приемами пищи.Диетолог Василиса Пономарева

Висцеральный жир может вызывать пагубное состояние, которое связано с нарушением обмена веществ. Основная причина его появления — чрезмерное употребление калорий и недостаток физической нагрузки, пишет «МедикФорум».

Привычный подкожный жир является наиболее полезным. Он защищает организм от болезней. Висцеральный жир расположен в средней части тела и может привести к «поглощению» жизненно важных органов.

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Справиться с жировыми отложениями поможет прерывистое голодание. Не лишним будет откладывать завтрак до 11 утра каждый день, считает эксперт. Это позволит улучшить скорость сжигания пищи, предотвращая накопление жира в тканях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Лукичева
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