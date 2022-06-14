Диетолог назвала лучшее время для завтрака, чтобы избавиться от жира на животе
Для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения. Людям, которые перекусывают вечером, следует отложить завтрак, чтобы у их метаболизма было достаточно времени для паузы между приемами пищи.Диетолог Василиса Пономарева
Висцеральный жир может вызывать пагубное состояние, которое связано с нарушением обмена веществ. Основная причина его появления — чрезмерное употребление калорий и недостаток физической нагрузки, пишет «МедикФорум».
Привычный подкожный жир является наиболее полезным. Он защищает организм от болезней. Висцеральный жир расположен в средней части тела и может привести к «поглощению» жизненно важных органов.
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Справиться с жировыми отложениями поможет прерывистое голодание. Не лишним будет откладывать завтрак до 11 утра каждый день, считает эксперт. Это позволит улучшить скорость сжигания пищи, предотвращая накопление жира в тканях.
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