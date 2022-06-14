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Генсек ООН предупредил об угрозе для половины человечества

Экология, ООН Фото: pixabay
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что около половины населения планеты сталкивается с рисками, которые вызваны изменением климата, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в обращении к участникам Австрийского мирового саммита, передает ТАСС.

По его словам, необходимо как можно скорее предотвратить худшие последствия климатического кризиса. Гутерриш отметил, что наша планета потеплела на 1,2 градуса. Генсек ООН призвал снизить выбросы на 45% к 2030 году, чтобы не превысить установленный порог в 1,5 градуса и достичь нулевого суммарного уровня выбросов к середине века.

По данным генсека ООН, в 2021 году выбросы CO2 в энергетической сфере выросли на 6%. В дальнейшем, по итогам этого десятилетия, выбросы увеличатся на 14%.

Пока власти многих стран тянут время, бездействие ведет к тяжелейшим последствиям. Изменения климата уже ощущаются, и около половины человечества находится в опасной зоне. Генсек ООН Антониу Гутерриш
Константин Вноровский
ООН Гутерриш Антониу
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