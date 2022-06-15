Резкого скачка цен на нагреваемые стики не предвидится – эксперт

Говорить о резком росте цен на нагреваемый табак преждевременно, убежден кандидат наук, экономист Марат Каирленов, передает Zakon.kz

Эксперт пояснил, чем для курящих может обернуться запланированный Мажилисом рост акцизов на нагреваемый табак, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

По мнению Каирленова, влияние поправок Налогового кодекса относительно ограниченное, если сравнивать с другими составляющими цены.

Сейчас доля акцизов в стоимости пачки стиков составляет порядка 12%, в случае принятия поправок она вырастет до 30%. Тут надо учитывать структуру цены – долю прибыли или маржи производителя. Мы провели небольшой опрос отраслевых экспертов и вышло, что маржа составляет 50-60% от цены, так что производитель вполне может поглотить рост налоговой нагрузки, чтобы несильно повышать цены. Для сравнения: сейчас в ценах обычных сигарет акцизы уже составляют порядка 40% и планируется их повышение до 45%, и ничего, живут потихоньку. Экономист Марат Каирленов

ВОЗ, Минздрав РК и врачи нашей страны не устают напоминать о том, что для организма человека одинаково вредны все виды табачных изделий – и сигареты, и нагреваемый табак.

Фото: Zakon.kz

Продажа стиков может иметь две группы клиентов. С одной стороны, это текущие курильщики обычных сигарет – перевести их на товар-заменитель. С другой стороны – это не курящие люди, прежде всего, молодежь. Возникает ведь неоднозначная ситуация. Раньше активно продвигалась информация, что сигареты – это вредно, на упаковках помещены страшные фотографии последствий курения и т.д. А тут стики – говорят, что они не особо вредные, технологичные, современные. И молодежь может «клюнуть» на это (и уже затем переходить к более серьезным сигаретам). Поэтому полагаю, цену на стики повышать сильно не будут, чтобы не отпугнуть покупателей. Тем более что «жизнь позволяет». Марат Каирленов

Эксперт убежден, что 50-60% – очень высокая маржинальность, даже если сейчас она снизится до порядка 30-40%, по нынешним временам это очень неплохо.

С учетом роста инфляции, увеличения расходов населения на продукты питания, думаю, что сильно повышать цены на стики производители вряд ли будут, даже с учетом вводимой нормы. Экономист Марат Каирленов

Эксперт добавил, что сдерживанию цен на стики также могут способствовать планы производителей по активному их продвижению.

То есть рынок и конкуренция диктуют свои правила, при которых цены на стики не могут быть выше премиальных сигарет.

На днях депутаты Мажилиса приняли поправки в Налоговый кодекс, установив новые ставки акцизов на нагреваемый табак.

Если законопроект с поправками в текущем виде вступит в силу, то в 2023 году ставка акциза составит 14 100 тенге за 1000 сигарет (сейчас действует ставка 12 300 тенге) и 9 870 тенге за 1000 стиков нагреваемого табака (сейчас действует ставка 11 750 тенге за килограмм табачной смеси). Таким образом, акциз в пачке сигарет составит 282 тенге, в пачке стиков – 197 тенге.