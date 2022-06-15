Резкого скачка цен на нагреваемые стики не предвидится – эксперт
Эксперт пояснил, чем для курящих может обернуться запланированный Мажилисом рост акцизов на нагреваемый табак, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.
По мнению Каирленова, влияние поправок Налогового кодекса относительно ограниченное, если сравнивать с другими составляющими цены.
Сейчас доля акцизов в стоимости пачки стиков составляет порядка 12%, в случае принятия поправок она вырастет до 30%. Тут надо учитывать структуру цены – долю прибыли или маржи производителя. Мы провели небольшой опрос отраслевых экспертов и вышло, что маржа составляет 50-60% от цены, так что производитель вполне может поглотить рост налоговой нагрузки, чтобы несильно повышать цены. Для сравнения: сейчас в ценах обычных сигарет акцизы уже составляют порядка 40% и планируется их повышение до 45%, и ничего, живут потихоньку. Экономист Марат Каирленов
ВОЗ, Минздрав РК и врачи нашей страны не устают напоминать о том, что для организма человека одинаково вредны все виды табачных изделий – и сигареты, и нагреваемый табак.
Фото: Zakon.kz
Продажа стиков может иметь две группы клиентов. С одной стороны, это текущие курильщики обычных сигарет – перевести их на товар-заменитель. С другой стороны – это не курящие люди, прежде всего, молодежь. Возникает ведь неоднозначная ситуация. Раньше активно продвигалась информация, что сигареты – это вредно, на упаковках помещены страшные фотографии последствий курения и т.д. А тут стики – говорят, что они не особо вредные, технологичные, современные. И молодежь может «клюнуть» на это (и уже затем переходить к более серьезным сигаретам). Поэтому полагаю, цену на стики повышать сильно не будут, чтобы не отпугнуть покупателей. Тем более что «жизнь позволяет». Марат Каирленов
Эксперт убежден, что 50-60% – очень высокая маржинальность, даже если сейчас она снизится до порядка 30-40%, по нынешним временам это очень неплохо.
С учетом роста инфляции, увеличения расходов населения на продукты питания, думаю, что сильно повышать цены на стики производители вряд ли будут, даже с учетом вводимой нормы. Экономист Марат Каирленов
Эксперт добавил, что сдерживанию цен на стики также могут способствовать планы производителей по активному их продвижению.
То есть рынок и конкуренция диктуют свои правила, при которых цены на стики не могут быть выше премиальных сигарет.
На днях депутаты Мажилиса приняли поправки в Налоговый кодекс, установив новые ставки акцизов на нагреваемый табак.
Если законопроект с поправками в текущем виде вступит в силу, то в 2023 году ставка акциза составит 14 100 тенге за 1000 сигарет (сейчас действует ставка 12 300 тенге) и 9 870 тенге за 1000 стиков нагреваемого табака (сейчас действует ставка 11 750 тенге за килограмм табачной смеси). Таким образом, акциз в пачке сигарет составит 282 тенге, в пачке стиков – 197 тенге.