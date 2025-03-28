"Филип Моррис" расширяет производство в Казахстане: планируют выпускать стики с нагреваемым табаком

Philip Morris Kazakhstan запустил первое в стране производство инновационной бездымной табачной продукции – стиков с нагреваемым табаком.

Это продукция нового поколения с пониженным уровнем вредных веществ, где табак нагревается, а не горит. Согласно исследованиям, благодаря этому уровень вредных веществ снижается на 95% по сравнению с традиционными сигаретами. В компании отметили, что теперь Казахстан в числе стран, которые могут самостоятельно производить такую продукцию.

Производственная линия открылась на фабрике в Алматинской области, что позволит не только обеспечивать внутренний рынок, но и поставлять продукцию за рубеж. На первом этапе в 2025 году планируется выпуск 54 видов продукции.

На фабрике в Алматинской области установлены производственные линии нового поколения, где производится продукция с потенциально пониженным риском. Так, с запуском нового производства 22% производственного объема фабрики будет занимать бездымная продукция – это трансформация, сравнимая с переходом от аналоговой экономики к цифровой. Новая производственная база призвана стать точкой роста для индустрии бездымной продукции.

Вместе с тем в условиях, когда вопрос занятости и профессионального развития обретает особую актуальность, Philip Morris создает высокотехнологичные рабочие места – причем не в столице, а в реальном производственном секторе, что является важным вкладом в устойчивое развитие регионов. В рамках проекта по реализации бездымного продукта и импортозамещения уже создано 95 новых рабочих мест.

Говоря о локализации: этот шаг также обеспечил 100% импортозамещение по бездымным продуктам, позволяя Казахстану больше не зависеть от внешних поставок в этом сегменте. В условиях глобальных логистических сбоев и геополитической нестабильности локальное производство стиков с нагреваемым табаком полностью покрывает потребности внутреннего рынка, обеспечивая как продовольственную, так и индустриальную безопасность страны в новой форме, что в свою очередь призвано улучшить торговый баланс на рынках. На первом этапе продукция также будет экспортироваться в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.

В рамках проекта на первой стадии было проинвестировано порядка 65 млн долларов США. Общая сумма инвестиций составит 150 млн долларов. Вложения направлены на развитие производственной инфраструктуры, закупку передового оборудования и обучение персонала. Как отмечают в компании, этот шаг стал не просто инвестицией, но стратегическим сдвигом в сторону высокотехнологичной, локализованной индустрии, соответствующей курсу президента Касым-Жомарта Токаева на модернизацию и технологизацию экономики. Инвестиции также стали сигналом для других инвесторов: Казахстан остается центром доверия и стабильности в регионе Центральной Азии.

Philip Morris Kazakhstan подчеркивает, что будущее компании связано с развитием бездымных технологий, а запуск местного экспорт-ориентированного производства стиков с нагреваемым табаком – важный шаг в этом направлении.

Напомним, что в 1993 году Philip Morris Kazakhstan стал первым крупным иностранным инвестором в Казахстане. Компания продолжает укреплять свое присутствие и остается одним из крупнейших инвесторов в стране, тем самым подтверждая высокий уровень доверия к государственным институтам, прозрачности регулирования и индустриальной политике.

В настоящее время Philip Morris Kazakhstan является десятым крупнейшим налогоплательщиком страны. Компания подтверждает, что иностранный бизнес может быть опорой национального развития, если чувствует поддержку и предсказуемость со стороны государства.