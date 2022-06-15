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Netflix организует «Игру в кальмара» в реальной жизни

Нетфликс организует реалити-шоу Фото: netflix.com
Стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на участие в реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», сообщает Zakon.kz.

Как передает Deadline, в нем примут участие 456 игроков.

В десятисерийном Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара»: Испытание») участники со всего мира будут соревноваться за денежный приз в размере 4,56 млн долларов. Это стало самым крупным денежным призом для реалити-шоу.

Проигравшие на каждом этапе будут выбывать, пока не останется только один участник.

Сейчас Netflix проводит кастинг желающих поучаствовать в реалити-шоу. Сервис не сообщил, когда планируется начать съемки и провести премьеру.

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Константин Вноровский
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