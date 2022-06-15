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Реаниматолог перечислил простые способы повысить уровень гормона радости

Радость Фото: pixabay
Врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Алексей Токарев рассказал, как без лекарств повысить уровень «гормона счастья», от которого зависит работа почти всех органов, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию «Доктор Питер» он объяснил, как повысить уровень серотонина в организме.

По его словам, от уровня серотонина зависит хорошее настроение, крепкий иммунитет, а также стабильная работа сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Выработка этого гормона происходит в кишечнике.

Синтез серотонина происходит в головном мозге и в кишечнике, при этом в мозге вырабатывается только примерно пять процентов вещества. Большая часть серотонина циркулирует в крови и переносится по организму на поверхности тромбоцитов. Врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Алексей Токарев

Серотонина как такового в еде нет. За его синтез в организме отвечает триптофан — одна из незаменимых аминокислот, которая поступает только с пищей. Врач советует включить в рацион яйца, красное мясо, молочные продукты, сыр и рыбу. Важно уменьшить количество сладкого, в меню нужно добавить продукты, обогащенные витаминами группы B, в частности B12 и B6, а также магнием.

Алексей Токарев добавил, что «Гормоны счастья» хорошо вырабатываются во время прогулок в солнечную погоду, а также при физической активности. Нельзя забывать и о спокойствии, иначе стрессовые норадреналин и кортизол «убьют» серотонин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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