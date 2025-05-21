Как снизить уровень гормона стресса
Так, по словам специалиста по эндокринологии, профессора Прии Джайсингхани, кратковременный рост кортизола – это нормально. Но если он держится на высоком уровне долго, организм истощается. Решение проблемы спикер видит в занятиях спортом, здоровом сне и осознанном отношении к жизни.
Вместе с тем профессор Доминик де Кервен провел исследования о влиянии кортизола на память. Он считает, что гормон играет важную роль в развитии тревожных расстройств.
А профессор Даниэль Масуд предупредил об опасности представителей сильного пола.
"У мужчин высокий кортизол может влиять на уровень тестостерона и настроение. Физическая активность и поддержка близких – отличный способ восстановить баланс", – цитирует его слова издание baku.ws.
Женщинам старше 40 лет специалисты советуют включить в свой рацион продукты, содержащие магний и витамин С, заниматься дыхательными практиками, спать по 7-9 часов, минимизировать потребление кофе и алкоголя, а также прибегнуть к умеренным физическим нагрузкам вроде плавания или ходьбы.
Общие рекомендации для всех выглядят следующим образом:
- занимайтесь спортом;
- избегайте сахара, но ешьте больше зелени, рыбы, орехов;
- откажитесь от постоянного скроллинга тревожных новостей, заведите дневник эмоций;
- ложитесь спать до 23:00.
К слову, о здоровом сне. Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, какой продукт лучше всего подходит для позднего перекуса.